За останні шість місяців житлова криза у Великій Британії посилилась. Майже 700 родин біженців наразі проживають у тимчасових центрах розміщення. Проблема в тому, що британські спонсори дедалі частіше відмовляються приймати в себе людей – втомилися і хочуть повернути вільний простір вдома.

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Житлова криза – посилилась

Ситуація виглядає не дуже добре: у травні житла від місцевої влади потребували аж 5 995 сімей. Тенденція невтішна, адже ще в листопаді таких родин було 2 985.

Із цих майже 6 000 українських сімей, які потребують житла в Британії, 3 800 прибули за програмою Homes for Ukraine. Інші ж в'їхали за запрошенням родичів або прибули в Велику Британію ще до війни і залишились у країні.

Як допомагає британська влада

Коли спонсори припиняють участь у програмі Homes for Ukraine, місцева влада зобов'язана стежити, щоб біженці не залишились без даху над головою. Якщо це не вдається зробити швидко, обіцяють забезпечити їх тимчасовим житлом або надати підтримку для самостійних пошуків розміщення.

Біженцям надається велике фінансування, включаючи додаткові 150 мільйонів фунтів для підтримки переїзду українців у власні будинки, а також 750 мільйонів фунтів на придбання житла,

– пояснюють чиновники з Департаменту у справах громад та місцевого самоврядування.

Велика Британія намагається мотивувати своїх громадян і надалі приймати українців. Для цього виплати спонсорам збільшуються до 500 фунтів на місяць, якщо біженці проживають понад рік.

Зверніть увагу! Громадяни Великої Британії відгукнулись на програму Homes for Ukraine і приймали у себе українців з весни 2022 року. Загалом спонсори надали житло 123 400 українцям.