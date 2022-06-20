Велика Британія спростила правила в'їзду для певної категорії осіб

Велика Британія має намір змінити візові правила та спростити в'їзд до країни одній категорії осіб. Мовиться про українських підлітків.

Британія спростить в'їзд до країни для неповнолітніх українців

Так, хочуть дозволити в'їзд до країни неповнолітнім українцям без супроводу дорослих. Про це повідомив журналіст видання The Times Метт Датан.

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Журналіст пояснив, що такі зміни необхідні у зв'язку з тим, що через повномасштабну війну Росії проти України сотні людей, у яких немає батьків або опікунів, опиняються у скрутному становищі і наражаються на небезпеку. Тому таке рішення дасть змогу сотням дітей та підлітків серед біженців в'їхати до Великої Британії.

Міністри, нарешті, змінять візові правила, щоб дозволити в'їзд до Великої Британії українським дітям і підліткам, які не мають супроводження,

– написав Датан.

Зміни передбачатимуть вільний в'їзд в країну дітей та підлітків за умови наявності дозволів від батьків / опікунів та українського уряду. Останній вже надає дозвіл особам, старшим за 16 років, виїжджати за кордон без дозволів.

Варто підкреслити, що раніше особам молодшим за 18 років було заборонено в'їзд до Великої Британії без батьків або законних опікунів.

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наразі Велика Британія вже видала 88 тисяч віз за програмою "Homes for Ukraine", з яких 52 – вже були використані українцями для в'їзду до країни.