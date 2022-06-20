Британия упростит въезд в страну для несовершеннолетних украинцев

Так, хотят разрешить въезд в страну несовершеннолетним украинцам без сопровождения взрослых. Об этом сообщил журналист издания The Times Мэтт Датан.

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Журналист объяснил, что такие изменения необходимы в связи с тем, что из-за полномасштабной войны России против Украины сотни людей, у которых нет родителей или опекунов, оказываются в затруднительном положении и подвергаются опасности. Поэтому такое решение позволит сотням детей и подростков среди беженцев въехать в Великобританию.

Министры, наконец, изменят визовые правила, чтобы разрешить въезд в Великобританию украинским детям и подросткам, не имеющим сопровождения,

– написал Датан.

Изменения будут предусматривать свободный въезд в страну детей и подростков при условии наличия разрешений от родителей / опекунов и украинского правительства. Последнее уже дает разрешение лицам старше 16 лет выезжать за границу без разрешений.

Следует подчеркнуть, что ранее лицам младше 18 лет был запрещен въезд в Великобританию без родителей или законных опекунов.

Обратите внимание: Великобритания уже выдала 88 тысяч виз по программе "Homes for Ukraine", из которых 52 – уже были использованы украинцами для въезда в страну.

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