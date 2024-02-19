Українці зможуть залишатися у Великій Британії до 2026: країна ухвалила доленосне рішення

Українці, які прибули на територію Великої Британії, рятуючись від російської агресії, зможуть залишатися там щонайменше до 2026 року. Країна вже ухвалила відповідне рішення.

Відповідно до нової схеми продовження віз, українці зможуть перебувати на території Великої Британії до вересня 2026 року. Для цього необхідно отримати 18-місячну візу.

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Як продовжити візу

Перші візи українці отримали у межах програм "Будинки для України", "Українська сімейна програма" та "Програма продовження перебування для України". Вони дозволили біженцям перебувати на території Великої Британії упродовж трьох років. Термін таких віз завершується вже у березні 2025 року.

У МЗС Великої Британії розповіли, що робити далі. Українці, які прибули на території Великої Британії у межах однієї з цих програм, зможуть подати заявку на перебування до вересня 2026 року. Наголошують, що ці люди зможуть отримати ті ж самі права. Зокрема, мовиться про доступ до роботи, пільг, охорони здоров'я та освіти.

Щоб продовжити візу, потрібно подати спеціальну заявку.

Ця нова схема продовження віз дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки війна триває, ми продовжимо надавати безпечний притулок тим, хто тікає від неї,

– мовиться у повідомленні.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну притулок на території Великої Британії отримали понад 280 тисяч українців.