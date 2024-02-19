Відповідно до нової схеми продовження віз, українці зможуть перебувати на території Великої Британії до вересня 2026 року. Для цього необхідно отримати 18-місячну візу.

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Як продовжити візу

Перші візи українці отримали у межах програм "Будинки для України", "Українська сімейна програма" та "Програма продовження перебування для України". Вони дозволили біженцям перебувати на території Великої Британії упродовж трьох років. Термін таких віз завершується вже у березні 2025 року.

У МЗС Великої Британії розповіли, що робити далі. Українці, які прибули на території Великої Британії у межах однієї з цих програм, зможуть подати заявку на перебування до вересня 2026 року. Наголошують, що ці люди зможуть отримати ті ж самі права. Зокрема, мовиться про доступ до роботи, пільг, охорони здоров'я та освіти.

Щоб продовжити візу, потрібно подати спеціальну заявку.

Ця нова схема продовження віз дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки війна триває, ми продовжимо надавати безпечний притулок тим, хто тікає від неї,

– мовиться у повідомленні.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну притулок на території Великої Британії отримали понад 280 тисяч українців.