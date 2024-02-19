Согласно новой схемы продления виз, украинцы смогут находиться на территории Великобритании до сентября 2026 года. Для этого необходимо получить 18-месячную визу.

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Как продлить визу

Первые визы украинцы получили в рамках программ "Дома для Украины", "Украинская семейная программа" и "Программа продления пребывания для Украины". Они позволили беженцам находиться на территории Великобритании в течение трех лет. Срок таких виз завершается уже в марте 2025 года.

В МИД Великобритании рассказали, что делать дальше. Украинцы, которые прибыли на территории Великобритании в рамках одной из этих программ, смогут подать заявку на пребывание до сентября 2026 года. Отмечают, что эти люди смогут получить те же права. В частности, говорится о доступе к работе, льготам, здравоохранении и образовании.

Чтобы продлить визу, нужно подать специальную заявку.

Эта новая схема продления виз дает украинцам в Великобритании уверенность относительно их будущего, поскольку война продолжается, мы продолжим предоставлять безопасное убежище тем, кто убегает от нее,

– говорится в сообщении.

К слову, после начала полномасштабного вторжения России в Украину убежище на территории Великобритании получили более 280 тысяч украинцев.