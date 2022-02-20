Велика Британія пом'якшує правила для родичів громадян, які виїжджають з України

Лондон закликав своїх громадян покинути територію України через загрозу нового нападу Росії. З огляду на це, для родичів британців тимчасово спростять візові правила.

Відповідне рішення напередодні ухвалила британська міністерка внутрішніх справ Пріті Патель. Цьому передувала рекомендація тамтешнього МЗС не їздити в Україну.

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Для кого пом'якшують візові правила

Спрощеними правилами зможуть скористатися найближчі родичі британців, які подають заяву на отримання візи для об'єднання сім'ї. Такі винятки поширюються на подружжя, цивільних або неодружених партнерів та дітей віком до 18 років, чиї батьки не є британцями.

Скільки британців проживає в Україні

Їм не доведеться платити грошовий збір. Тимчасово скасують і вимоги щодо мінімального доходу та володіння англійською мовою.

Крім цього, Лондон пріоритетно розглядає заяви на отримання паспортів, подані британцями в Україні, а урядовці підтримують контакт з людьми, які мають право на отримання віз, аби прискорити процес. За інформацією Politico, у нашій державі проживає близько 5 тисяч громад Великої Британії. Більшість із них мають тут бізнес та родину. Тож, ймовірно, вони не будуть завчасно ухвалювати рішення про повернення на батьківщину.

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Що цьому передувало

У лютому посольство Великої Британії тимчасово перевезли з Києва до Львова. Водночас дипломати попередили громадян, що у випадку нового російського вторгення їм не варто розраховувати на посилену консульську підтримку чи допомогу з евакуацією.

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