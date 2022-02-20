Соответствующее решение накануне приняла британская министр внутренних дел Прити Патель. Этому предшествовала рекомендация МИДа не ездить в Украину.

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Для кого смягчают визовые правила

Упрощенными правилами смогут воспользоваться ближайшие родственники британцев, подающих заявление на получение визы для объединения семьи. Такие исключения распространяются на супругов, гражданских или холостых партнеров и детей младше 18 лет, чьи родители не являются британцами.

Что изменится? Им не придется платить денежный сбор. Временно отменят и требования по минимальному доходу и владению английским языком.

Сколько британцев проживает в Украине

Кроме того, Лондон приоритетно рассматривает заявления на получение паспортов, поданные британцами в Украине, а чиновники поддерживают контакт с людьми, имеющими право на получение виз, чтобы ускорить процесс. По информации Politico, в нашем государстве проживает около 5 тысяч граждан Великобритании. Большинство из них здесь имеют бизнес и семью. Так что, вероятно, они не будут заблаговременно принимать решение о возвращении на родину.

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Что этому предшествовало

В феврале посольство Великобритании временно перевезли из Киева во Львов. В то же время, дипломаты предупредили граждан, что в случае нового российского вторжения им не стоит рассчитывать на усиленную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией.

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