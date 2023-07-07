Всередині сяючої сфери – концертний майданчик на десятки тисяч глядачів. Вже у вересні перше шоу тут відіграє легендарний гурт U2.

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Вегас запалив "‎Екзосферу"

Вперше світлове шоу на майданчику Exosphere показали в Лас-Вегасі 4 липня – на День незалежності США. Анімована сфера працювала всю ніч. Шоу почалось із вітання "‎Привіт, світе", а далі на екрані з'явились феєрверки та американський прапор.

Зображення на дисплеї сфери можна змінювати щовечора. Наприклад, перетворити інсталяцію на гігантську скляну кулю на Різдво або на гарбуз у ніч Гелловіну.

Зображення можуть змінюватись на свята / Фото з твітера SphereVegas

Exosphere у Лас-Вегасі побудували для проведення музичних концертів та розважальних шоу. Будівництво мегапроєкту коштувало понад 2,3 мільярда доларів. Це найбільша сферична будівля на планеті: 111 метрів заввишки, 157 метрів завширшки. На її фасаді площею 54 000 м² закріпили 1,2 мільйона LED-панелей. Вони утворюють найбільший у світі світлодіодний екран.

"‎Екзосфера" — це більше, ніж екран чи білборд — це жива архітектура, яка не схожа ні на що в світі,

— сказав Гай Барнетт, віцепрезидент компанії Sphere Entertainment.

Вражаюче світлове шоу в Лас-Вегасі: дивитись відео

Творці майданчика запевняють, що сфера всередині ще грандіозніша, ніж зовні. Там розмістили закриту концертну залу на 18 000 сидячих та 5 000 стоячих місць. А на внутрішньому величезному екрані будуть показувати фільми, світлові перформанси та спортивні заходи.

Сфера всередині / Фото Sphere Entertainment

Exosphere має закріпити за Лас-Вегасом звання світової столиці розваг і стати відомою пам'яткою США.