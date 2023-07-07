Внутри сияющей сферы – концертная площадка на десятки тысяч зрителей. Уже в сентябре первое шоу здесь сыграет легендарная группа U2.

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Вегас зажег "Экзосферу"

Впервые световое шоу на площадке Exosphere показали в Лас-Вегасе 4 июля – в День независимости США. Анимированная сфера работала всю ночь. Шоу началось с сообщения "Привет, мир", а дальше на экране появились фейерверки и американский флаг.

Изображение на дисплее сферы можно менять каждый вечер. Например, превратить инсталляцию в гигантский стеклянный шар в Рождество или в тыкву в ночь Хэллоуина.

Изображения могут меняться на праздники / Фото с твиттера SphereVegas

Проект Exosphere в Лас-Вегасе был построен для проведения музыкальных концертов и развлекательных шоу. Строительство мегаздания стоило более 2,3 миллиарда долларов. Это самое большое сферическое здание на планете: 111 метров в высоту, 157 метров в ширину. На его фасаде площадью 54 000 м² закрепили 1,2 миллиона LED-панелей. Они образуют самый большой в мире светодиодный экран.

"‎Экзосфера" — это больше, чем экран или билборд — это живая архитектура, не похожая ни на что в мире,

— сказал Гай Барнетт, вице-президент компании Sphere Entertainment.

Впечатляющее световое шоу в Лас-Вегасе: смотреть видео

Создатели площадки уверяют, что сфера внутри еще более грандиозная, чем снаружи. Там разместили закрытый концертный зал на 18 000 сидячих и 5 000 стоящих мест. А на внутреннем огромном экране будут показываться фильмы, световые перформансы и спортивные мероприятия.

Сфера внутри / Фото Sphere Entertainment

Exosphere должен закрепить за Лас-Вегасом звание мировой столицы развлечений и стать известной локацией в США.