У якій країні замовляють вегетаріанські бургери найбільше: цікава статистика від Glovo

Вегетаріанство – поширений спосіб харчування по всьому світу. Однак, схоже, лише в одній країні найбільше люблять бургери без м'яса. Про це свідчать свіжі дані сервісу доставки їжі Glovo.

Так, у Glovo помітили, що користувачі з Польщі найбільше замовляють вегетаріанські бургери у Glovo. За цим показником поляки випередили юзерів додатка з усіх 24 країн, де працює цей сервіс доставки їжі. Ба більше, частка бургерів без м'яса, замовлених у Польщі, складає третину від усіх подібних замовлень в Glovo у світі.

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За останній рік поляки замовили в Glovo. А це –

Фішка вегетаріанського бургера – у спеціях, які дають яскраво виражений смак. Він цікавіший споживачам, ніж соковита яловичина. Плюс до всього наша бургерна є сусідами з дуже популярною ринковою площею, де ми щоранку обираємо свіжі овочі для наших бургерів,

– каже Адам Галос із краківського ресторану Szamam.

Крім рослинних бургерів, у Польщі також полюбляють кебаби без м'яса (включаючи кебаб з картоплею фрі). І вони опинилися на другому місці в рейтингу замовленої їжі в Glovo. Соєві йогурти, майонез, паштети та напої також часто є серед замовлень.

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