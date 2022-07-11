Так, у Glovo помітили, що користувачі з Польщі найбільше замовляють вегетаріанські бургери у Glovo. За цим показником поляки випередили юзерів додатка з усіх 24 країн, де працює цей сервіс доставки їжі. Ба більше, частка бургерів без м'яса, замовлених у Польщі, складає третину від усіх подібних замовлень в Glovo у світі.

Актуально Як отримати візу до Польщі: покрокова інструкція

Вегетаріанські бургери у цифрах. За останній рік поляки замовили в Glovo 77 000 бургерів без м'яса. А це – 33% від світового споживання.

Фішка вегетаріанського бургера – у спеціях, які дають яскраво виражений смак. Він цікавіший споживачам, ніж соковита яловичина. Плюс до всього наша бургерна є сусідами з дуже популярною ринковою площею, де ми щоранку обираємо свіжі овочі для наших бургерів,

– каже Адам Галос із краківського ресторану Szamam.

Крім рослинних бургерів, у Польщі також полюбляють кебаби без м'яса (включаючи кебаб з картоплею фрі). І вони опинилися на другому місці в рейтингу замовленої їжі в Glovo. Соєві йогурти, майонез, паштети та напої також часто є серед замовлень.

Вам може бути цікаво – В мережі показали шалені ціни у захопленому Херсоні: дивіться відео