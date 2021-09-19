В Америку українка потрапила майже 20 років тому, без грошей, без знання англійської мови й з двома малими доньками на руках. Весь цей час вона наполегливо працювала, аби забезпечити себе та свою сім'ю.

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Історія українки у США

Коли Ярослава прибула до США, то знала у країні єдиного родича, у Флориді. Він запропонував жінці поїхати жити до Гантера – невеличкого містечка, де мешкає велика українська громада. У цьому місці Ярослава живе і працює досі.

Перша робота українки була у готелі. Там вона працювала вдень. А ввечері – у ресторані. Спочатку Ярослава працювала на кухні. Пізніше зауважила, що офіціантки заробляють більше.

Побачила, що офіціантка заробляє більше, і вирішила спробувати. Хоч мова в мене тоді була дуже обмежена. Але я меню вивчила напам'ять. І була дуже доброю офіціанткою. Працювала так десь 10 років. І ніхто мені ніколи не закинув, що мені не вистачає мови,

– розповідає Ярослава.

Згодом жінка довідалася, що непогані гроші приносить прибирання будинків. Адже Гантер – це лижний курорт, куди приїжджає багато туристів, які винаймають житло у місцевих. Починала сама, а потім організувала невеликий бізнес.

Ярослава зазначає, що завдяки наполегливій праці заробляла добре. Могла утримувати двох дітей, забезпечити їм навчання у коледжах. Могла поїхати кожного року в Україну та кудись на відпочинок. Каже, великих заощаджень не робила, але грошей їй ніколи не бракувало.

Ярослава Ткачук стала рієлтором у США / Скриншот з відео

Як Ярослава стала рієлтором

Прибираючи будинки, Ярослава познайомилася з власником місцевої агенції з продажу нерухомості. Саме він і розгледів у працелюбній українці потенціал рієлтора. І 15 років вмовляв її піти вчитися.

Ярослава пригадує, що їй було нелегко наважитися піти на навчання. Вона хвилювалася через свою недосконалу англійську і не була до кінця впевненою, що зможе опанувати цю професію.

Морально треба було себе подолати: що я зможу, що я не викину на вітер гроші,

– пригадує Ярослава.

У результаті Ярославі таки вдалося стати рієлтором. Як тільки вона отримала ліцензію, власник агенції нерухомості містечка Гантер запросив її на роботу. За три роки у новій професії Ярослава вже напрацювала клієнтську базу, що для рієлтора найважливіше.

Змінила професію Ярослава вчасно і вдало. Бо останні кілька років ринок нерухомості в Гантері переживає справжній бум. Лише за минулий рік Ярослава продала 15 будинків за загальною вартістю близько 4 мільйони доларів.

Люди з Нью-Йорка напевно перелякалися коронавірусу – і всі гайнули до нас. Одразу й ціни на житло зросли,

– зазначає Ярослава.

Є серед клієнтів Ярослави й багато емігрантів з України. Наприклад, українець Руслан Пежога розповідає, що дуже зрадів, коли почув український акцент. Це підштовхнуло його обдивитися житло.

Серед клієнтів Ярослави є українці / Скриншот з відео

Серед клієнтів Ярослави є українці / Скриншот з відео

Зараз Ярослава планує отримати ще й ліцензію брокера. Це дозволить їй відкрити власну агенцію з продажу нерухомості.

Як українка стала агентом з нерухомості у США: дивіться відео