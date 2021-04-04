Різні мови нерідко мають схожі за звучанням слова. Але не завжди подібні слова мають однакове чи схоже значення. Через це трапляються конфузи, коли громадяни різних держав неправильно розуміють один одного. Щоб уникнути прикрих непорозумінь, потрібно вчити іноземні слова.

Для тих, хто планує вирушити до Угорщини задля подорожі чи на постійне місце проживання, пропонуємо перелік слів, значення яких вас здивують. Радимо їх запам'ятати.

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Пояснення значень угорських слів

Kakas (вимовляється як какаші) – до справляння природної потреби це слово не має жодного стосунку. Kakas означає півень. Слово часто трапляється на угорських пляшках вина. Тому ситуації, коли у магазинах іноземці сміються, тримаючи в руках пляшку, не є рідкістю.

Kakas угорською означає півень / Фото Unsplash

Perzsa (пержила) – нічого спільного з лайкою. Пержила перекладається як перський. На угорських ринках інколи продають перські килими (perzsa szőnyeg). Тому слово перський можна побачити на вивісках.

Perzsa угорською означає перський / Фото Unsplash

Például (пелдауль) – теж не лайливе і не образливе слово. Тож не поспішайте так називати людину, яка вам не подобається. Це слово угорці вимовляють, коли наводять певний приклад. Például holnap – наприклад, завтра.

Például угорською означає на приклад / Фото Unsplash

Csúnya (чуньян) – не різновид тайського супу, як може здатися спочатку. Це слово має значення потворний, зовнішньо непривабливий.

Csúnya угорською означає потворний / Фото Unsplash

Körülbelül (кьорюльбелюль) – слово, яке рідко кому вдається правильно вимовити з першого разу. Більшість людей при спробі промовити його говорять приблизно. До речі, саме це воно й означає. Körülbelül – це приблизно.

Körülbelül угорською означає приблизно / Фото Unsplash

Utca (утца) – ні, це не качка, як багато хто спочатку думає, а вулиця. На це слово радимо звернути особливу увагу, адже вказівки з ним ви побачите в Угорщині безліч разів.

Utca угорською означає вулиця / Фото Unsplash

Kapucni (капуцні) – це не діалектне означення взуття і не слово, яке описує здивування. Це лише капюшон. Тож якщо житель Угорщини у розмові з вами скаже це слово, він не ображає вас, а, ймовірно, звертає увагу на ваш худі.

Kapucni угорською означає капюшон / Фото Unsplash