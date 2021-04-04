Разные языки нередко имеют похожие по звучанию слова. Но не всегда подобные слова имеют одинаковое или похожее значение. Из-за этого случаются конфузы, когда граждане разных государств неправильно понимают друг друга. Чтобы избежать досадных недоразумений, нужно учить иностранные слова.

Для тех, кто планирует отправиться в Венгрию для путешествия или на постоянное место жительства, предлагаем список слов, значение которых вас удивят. Советуем их запомнить.

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Объяснение значений венгерских слов

Kakas (произносится как Какаши) – естественных надобностей это слово не касается. Kakas означает петух. Слово часто случается на венгерских бутылках вина. Поэтому ситуации, когда в магазинах иностранцы смеются, держа в руках бутылку, не являются редкостью.

Kakas на венгерском означает петух / Фото Unsplash

Perzsa (Пержило) – ничего общего с ругательствами. Пержило переводится как персидский. На венгерских рынках иногда продают персидские ковры (perzsa szőnyeg). Поэтому слово персидский можно увидеть на вывесках.

Perzsa на венгерском означает персидский / Фото Unsplash

Például (пелдауль) – также не ругательное и не оскорбительное слово. Поэтому не спешите так называть человека, который вам не нравиться. Это слово венгры произносят, когда приводят определенный пример. Például holnap – например, завтра.

Például на венгерском означает например / Фото Unsplash

Csúnya (чуньян) – не вид тайского супа, как может показаться сначала. Это слово имеет значение уродливый, внешне непривлекателен.

Csúnya на венгерском означает уродливый / Фото Unsplash

Körülbelül (кьорюльбелюль) – слово, которое редко кому удается правильно произнести с первого раза. Большинство людей при попытке произнести его говорят приблизительно. Кстати, именно это оно и значит. Körülbelül – это приблизительно.

Körülbelül на венгерском означает приблизительно / Фото Unsplash

Utca (утца) – нет, это не утка, как многие сначала думают, а улица. На это слово советуем обратить особое внимание, ведь указания с ним вы увидите в Венгрии множество раз.

Utca на венгерском означает улица / Фото Unsplash

Kapucni (капуцни) – это не диалектное определения обувь и не слово, которое описывает удивление. Это всего-навсего капюшон. Поэтому, если житель Венгрии в разговоре с вами скажет это слово, он не оскорбляет вас, а, вероятно, обращает внимание на ваш худи.