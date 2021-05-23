Вчимо турецьку: 10 найпоширеніших фраз

Турецька мова – доволі складна для вивчення. До того ж багата на діалекти. Та якщо є потреба чи бажання опанувати її, то варто розпочати з найпоширеніших слів та висловів.
Турецькою мовою розмовляють від 80 до 100 мільйонів людей у світі. Вона поширена й у Європі: Греції, Німеччині, Сербії та Болгарії. Тож вивчення цієї мови може відкрити безліч нових можливостей.
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10 найпоширеніших фраз
Зазначені фрази неодмінно знадобляється у практиці спілкування. Адже подібні конструкції є основою будь-якої мови.
- Привіт – Merhaba (мергаба);
- Доброго ранку – Günaydın (ґюнайдн);
- Доброго дня – Tünaydin (тюнайдн);
- Доброго вечора – İyi akşamlar (іа кшямлаж);
- Як тебе звати? – Adıniz nedir? (аднз нідєж);
- Приємно познайомитися – Tanıştığımıza memnun oldum (таништумуза менун олдум);
- Як справи – Nasılsın (насилсин);
- Дякую – Teşekkürler (тешекюлаж);
- На добраніч – İyi geceler (ії ґіджелаж);
- Допобачення – Hoşçakal (хосчекал).
Merhaba турецькою означає привіт / Фото Unsplash