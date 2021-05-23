Вчимо турецьку: 10 найпоширеніших фраз

23 травня 2021 , 18:09
Читать новость на русском

Джерело:

LingoHut

Турецька мова – доволі складна для вивчення. До того ж багата на діалекти. Та якщо є потреба чи бажання опанувати її, то варто розпочати з найпоширеніших слів та висловів.

Турецькою мовою розмовляють від 80 до 100 мільйонів людей у світі. Вона поширена й у Європі: Греції, Німеччині, Сербії та Болгарії. Тож вивчення цієї мови може відкрити безліч нових можливостей.

Вас також може зацікавити Польський сленг: 10 прикладів слів і фраз, що не належать до літературної мови

10 найпоширеніших фраз

Зазначені фрази неодмінно знадобляється у практиці спілкування. Адже подібні конструкції є основою будь-якої мови.

  1. Привіт – Merhaba (мергаба);
  2. Доброго ранку – Günaydın (ґюнайдн);
  3. Доброго дня – Tünaydin (тюнайдн);
  4. Доброго вечора – İyi akşamlar (іа кшямлаж);
  5. Як тебе звати? – Adıniz nedir? (аднз нідєж);
  6. Приємно познайомитися – Tanıştığımıza memnun oldum (таништумуза менун олдум);
  7. Як справи – Nasılsın (насилсин);
  8. Дякую – Teşekkürler (тешекюлаж);
  9. На добраніч – İyi geceler (ії ґіджелаж);
  10. Допобачення – Hoşçakal (хосчекал). 

Merhaba турецькою означає привіт / Фото Unsplash

Автор: Орися Біленька