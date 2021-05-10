Сленг надає розмові емоційного забарвлення. До вашої уваги – підбірка яскравих прикладів побутового сленгу.
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Словник польського сленгу
- bez kitu – не може бути, невже;
- lecieć w kulki – обманювати, знущатися, жартувати над кимось, хитрувати;
- w kitę – помірно;
- chyba cię pogięło – ти збожеволів, ти несповна розуму;
- kitrać – ховати;
- turlaj dropsa – геть звідси;
- miziać się – обійматися й цілуватися;
- iść z buta – йти пішки;
- nie ogarniać – не розуміти;
- jarać się – радіти, бути від чогось у захваті.
У Польській мові є сленгові слова / Фото Unsplash