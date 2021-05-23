На турецком языке говорят от 80 до 100 миллионов людей в мире. Он распространен и в Европе: Греции, Германии, Сербии и Болгарии. Поэтому изучение этого языка может открыть множество новых возможностей.
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10 самых распространенных фраз
Указанные фразы непременно пригодятся в практике общения. Ведь подобные конструкции составляют основу языка.
- Привет – Merhaba (мергаба);
- Доброе утро – Günaydın (гюнайдн);
- Здравствуйте – Tünaydin (тюнайдн);
- Добрый вечер – İyi akşamlar (иа кшямлаж);
- Как тебя зовут? – Adıniz nedir? (аднз нидеж);
- Приятно познакомиться – Tanıştığımıza memnun oldum (таништумуза менун олдум);
- Как дела – Nasılsın (насилсин);
- Спасибо – Teşekkürler (тешекюлаж);
- Спокойной ночи – İyi geceler (ий гиджелаж);
- До свидания – Hoşçakal (хосчекал).
Merhaba на турецком означает привет / Фото Unsplash