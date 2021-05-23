На турецком языке говорят от 80 до 100 миллионов людей в мире . Он распространен и в Европе : Греции, Германии, Сербии и Болгарии. Поэтому изучение этого языка может открыть множество новых возможностей.

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10 самых распространенных фраз

Указанные фразы непременно пригодятся в практике общения. Ведь подобные конструкции составляют основу языка.

Привет – Merhaba (мергаба); Доброе утро – Günaydın (гюнайдн); Здравствуйте – Tünaydin (тюнайдн); Добрый вечер – İyi akşamlar (иа кшямлаж); Как тебя зовут? – Adıniz nedir? (аднз нидеж); Приятно познакомиться – Tanıştığımıza memnun oldum (таништумуза менун олдум); Как дела – Nasılsın (насилсин); Спасибо – Teşekkürler (тешекюлаж); Спокойной ночи – İyi geceler (ий гиджелаж); До свидания – Hoşçakal (хосчекал).