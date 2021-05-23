На турецком языке говорят от 80 до 100 миллионов людей в мире. Он распространен и в Европе: Греции, Германии, Сербии и Болгарии. Поэтому изучение этого языка может открыть множество новых возможностей.

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10 самых распространенных фраз

Указанные фразы непременно пригодятся в практике общения. Ведь подобные конструкции составляют основу языка.

  1. Привет  Merhaba (мергаба);
  2. Доброе утро  Günaydın (гюнайдн);
  3. Здравствуйте  Tünaydin (тюнайдн);
  4. Добрый вечер  İyi akşamlar (иа кшямлаж);
  5. Как тебя зовут?  Adıniz nedir? (аднз нидеж);
  6. Приятно познакомиться – Tanıştığımıza memnun oldum (таништумуза менун олдум);
  7. Как дела  Nasılsın (насилсин);
  8. Спасибо  Teşekkürler (тешекюлаж);
  9. Спокойной ночи  İyi geceler (ий гиджелаж);
  10. До свидания  Hoşçakal (хосчекал). 

Merhaba на турецком означает привет / Фото Unsplash