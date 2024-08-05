Коли пішла під воду "реальна Атлантида": вчені зробили сенсаційне відкриття

Острів Теоніману тривалий час називали "реальною Атлантидою". У 2024 році вчені довели, що він насправді існував й пішов під воду, вочевидь, у XVI – XVIII століттях.

Загадковий Теоніману входив до Соломонових островів, розташованих у Тихому океані. Тривалий час жодних доказів його існування не було. Лише мешканці сусідніх островів зберегли пам'ять про Теоніману у своїх легендах.

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Загадка Атлантиди розкривається на наших очах

Колись Теоніману був домівкою для близько 300 людей. Там народжувалися, закохувалися, одружувалися, дружили, помирали. Однак моторошна реальність обірвала історію острова приблизно між XVI та XVIII століттями. Теоніману пішов під воду.

Мешканці Соломонових островів розповіли, що саме у цей період там перебували дослідники. Мовиться про Альваро де Менданья та Джеймса Кука.

На щастя, Теоніману не канув у небуття. Історії острова й досі живуть у спогадах. Тоні Хеораке – директор Національного музею Соломонових островів – розповів, що його коріння походить з затонулого острова.

Я один із прямих нащадків жителів Теонімену по материнській лінії. Після того, як острів затонув, деякі з моїх предків вижили і плавали на стовбурах бананових дерев та інших уламках,

– заявив Хеораке.

Він зауважив, що це – одна з найулюбленіших тем для старійшин. Вечорами вони діляться своїми історіями, сидячи біля багать.