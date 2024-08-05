Загадочный Теониману входил в Соломоновых островов, расположенных в Тихом океане. Долгое время никаких доказательств его существования не было. Только жители соседних островов сохранили память о Теониману в своих легендах.

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Когда-то Теониману был домом для около 300 человек. Там рождались, влюблялись, женились, дружили, умирали. Однако жуткая реальность оборвала историю острова примерно между XVI и XVIII веками. Теониману ушел под воду.

Жители Соломоновых островов рассказали, что именно в этот период там находились исследователи. Говорится об Альваро де Менданья и Джеймсе Куке.

К счастью, Теониману не канул в небытие. Истории острова до сих пор живут в воспоминаниях. Тони Хеораке – директор Национального музея Соломоновых островов – рассказал, что его корни происходят из затонувшего острова.

Я один из прямых потомков жителей Теонимена по материнской линии. После того, как остров затонул, некоторые из моих предков выжили и плавали на стволах банановых деревьев и других обломках,

– заявил Хеораке.

Он заметил, что это – одна из самых любимых тем для старейшин. По вечерам они делятся своими историями, сидя у костров.