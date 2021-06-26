Вболіваємо англійською: актуальна добірка слів на футбольну тематику

Останнім часом тема футболу через Євро-2020 є найбільш обговорюваною у світі. Зважаючи на таку цікавість до цього виду спорту і на міжнародний контекст змагань, не буде зайвим пригадати або дізнатися головні слова, які стосуються футбольної гри.

Вже зовсім скоро Україна зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020. Озброївшись цим набором слів, вболівальники зможуть обговорити враження з фанатами з інших країн та зрозуміти британських коментаторів.

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Англійські слова на футбольну тематику

Pitch або field – поле;

– поле; goal post – ворота;

– ворота; goalkeeper – воротар;

– воротар; defender – захисник;

– захисник; referee – арбітр;

– арбітр; bench – лавка для запасних гравців;

– лавка для запасних гравців; stands – трибуни;

– трибуни; penalty – пенальті;

– пенальті; free kick – штрафний удар;

– штрафний удар; extra kick – додатковий час;

– додатковий час; corner kick – кутовий удар;

– кутовий удар; header – удар головою;

– удар головою; draw – нічия;

– нічия; whistle – свисток;

– свисток; foul – фол (порушення правил);

– фол (порушення правил); to score – забити гол;

– забити гол; to concede – пропустити гол;

– пропустити гол; to pass – передати;

– передати; to kick – вдарити ногою;

– вдарити ногою; to substitute – замінити;

– замінити; to play defensively – грати в захисті.

У 2021 році відбувається чемпіонат з футболу Євро-2020 / Фото Getty Images

Чемпіонат Євро-2020 – це 16 чемпіонат Європи з футболу, який відбувається з 11 червня по 11 липня 2021 року. Він мав статися в червні і липні 2020 року, але через пандемію COVID-19 у Європі змагання перенесли на рік. Свою первинну назву чемпіонат зберіг.

Фінал Євро-2021 відбудеться 11 липня 2021 року у Лондоні. Чимало українських емігрантів, які зараз перебувають у Європі, мають змогу спостерігати це видовище.