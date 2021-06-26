Вболіваємо англійською: актуальна добірка слів на футбольну тематику

26 червня 2021 , 10:00
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Джерело:

інстаграм Green Forest English

Останнім часом тема футболу через Євро-2020 є найбільш обговорюваною у світі. Зважаючи на таку цікавість до цього виду спорту і на міжнародний контекст змагань, не буде зайвим пригадати або дізнатися головні слова, які стосуються футбольної гри.

Вже зовсім скоро Україна зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020. Озброївшись цим набором слів, вболівальники зможуть обговорити враження з фанатами з інших країн та зрозуміти британських коментаторів. 

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Англійські слова на футбольну тематику

  • Pitch або field – поле;
  • goal post – ворота;
  • goalkeeper – воротар;
  • defender – захисник;
  • referee – арбітр;
  • bench – лавка для запасних гравців;
  • stands – трибуни;
  • penalty – пенальті;
  • free kick – штрафний удар;
  • extra kick – додатковий час;
  • corner kick – кутовий удар;
  • header – удар головою;
  • draw – нічия;
  • whistle – свисток;
  • foul – фол (порушення правил);
  • to score – забити гол;
  • to concede – пропустити гол;
  • to pass – передати;
  • to kick – вдарити ногою;
  • to substitute – замінити;
  • to play defensively – грати в захисті. 

У 2021 році відбувається чемпіонат з футболу Євро-2020 / Фото Getty Images

Чемпіонат Євро-2020 – це 16 чемпіонат Європи з футболу, який відбувається з 11 червня по 11 липня 2021 року. Він мав статися в червні і липні 2020 року, але через пандемію COVID-19 у Європі змагання перенесли на рік. Свою первинну назву чемпіонат зберіг.

Фінал Євро-2021 відбудеться 11 липня 2021 року у Лондоні. Чимало українських емігрантів, які зараз перебувають у Європі, мають змогу спостерігати це видовище.

 

Автор: Орися Біленька