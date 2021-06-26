Вболіваємо англійською: актуальна добірка слів на футбольну тематику
Джерело:інстаграм Green Forest English
Останнім часом тема футболу через Євро-2020 є найбільш обговорюваною у світі. Зважаючи на таку цікавість до цього виду спорту і на міжнародний контекст змагань, не буде зайвим пригадати або дізнатися головні слова, які стосуються футбольної гри.
Вже зовсім скоро Україна зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020. Озброївшись цим набором слів, вболівальники зможуть обговорити враження з фанатами з інших країн та зрозуміти британських коментаторів.
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Англійські слова на футбольну тематику
- Pitch або field – поле;
- goal post – ворота;
- goalkeeper – воротар;
- defender – захисник;
- referee – арбітр;
- bench – лавка для запасних гравців;
- stands – трибуни;
- penalty – пенальті;
- free kick – штрафний удар;
- extra kick – додатковий час;
- corner kick – кутовий удар;
- header – удар головою;
- draw – нічия;
- whistle – свисток;
- foul – фол (порушення правил);
- to score – забити гол;
- to concede – пропустити гол;
- to pass – передати;
- to kick – вдарити ногою;
- to substitute – замінити;
- to play defensively – грати в захисті.
У 2021 році відбувається чемпіонат з футболу Євро-2020 / Фото Getty Images
Чемпіонат Євро-2020 – це 16 чемпіонат Європи з футболу, який відбувається з 11 червня по 11 липня 2021 року. Він мав статися в червні і липні 2020 року, але через пандемію COVID-19 у Європі змагання перенесли на рік. Свою первинну назву чемпіонат зберіг.
Фінал Євро-2021 відбудеться 11 липня 2021 року у Лондоні. Чимало українських емігрантів, які зараз перебувають у Європі, мають змогу спостерігати це видовище.