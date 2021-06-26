Вже зовсім скоро Україна зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020. Озброївшись цим набором слів, вболівальники зможуть обговорити враження з фанатами з інших країн та зрозуміти британських коментаторів.

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Англійські слова на футбольну тематику

Pitch або field – поле;

– поле; goal post – ворота;

– ворота; goalkeeper – воротар;

– воротар; defender – захисник;

– захисник; referee – арбітр;

– арбітр; bench – лавка для запасних гравців;

– лавка для запасних гравців; stands – трибуни;

– трибуни; penalty – пенальті;

– пенальті; free kick – штрафний удар;

– штрафний удар; extra kick – додатковий час;

– додатковий час; corner kick – кутовий удар;

– кутовий удар; header – удар головою;

– удар головою; draw – нічия;

– нічия; whistle – свисток;

– свисток; foul – фол (порушення правил);

– фол (порушення правил); to score – забити гол;

– забити гол; to concede – пропустити гол;

– пропустити гол; to pass – передати;

– передати; to kick – вдарити ногою;

– вдарити ногою; to substitute – замінити;

– замінити; to play defensively – грати в захисті.

У 2021 році відбувається чемпіонат з футболу Євро-2020 / Фото Getty Images