Так, Федеральне управління автомобільних доріг (ASTRA) опублікувало низку пояснень, а також винятків з існуючих правил, зроблених для водіїв-біженців, які отримали в Швейцарії статус захисту "S". Ці винятки набули чинності ще 7 квітня 2022 року та діятимуть до 5 квітня 2023 року.

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Розглянемо три найпоширеніші сценарії:

У вас є діючі водійські права

Водії, що мають посвідчення водія, в якому всі дані продубльовані на латиниці, можуть користуватися ним до закінчення терміну дії. Після цього такі права потрібно замінити на посвідчення водія швейцарського зразка.

Якщо у вас немає при собі фізичного документа, цифрове посвідчення національного зразка має таку ж силу та дає право кермувати авто.

У водійських правах закінчився термін дії

Українські посвідчення водія, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, можуть легально використовуватися в Швейцарії до 5 квітня 2023 року.

Українські посвідчення водія, термін дії яких закінчився до 24 лютого 2022 року, не дають права керувати автомобілем у Швейцарії. Для отримання швейцарського посвідчення водія власникам доведеться пройти кілька етапів перевірки – складати тест на водіння і отримати тимчасове посвідчення на 2 місяці, яке потім можна обміняти на повноцінне посвідчення водія швейцарського зразка.

Ви загубили своє водійське посвідчення

Українцям, які стверджують, що мають право керувати автомобілем, але не можуть пред'явити ні цифрове, ні фізичне посвідчення водія, кантональна влада може видати таке посвідчення при виконанні низки умов:

Для приватних поїздок потрібна наявність наступних документів:

українського посвідчення водія, яке підтверджується документами (наприклад, свідоцтвом про складання іспиту з водіння, довідкою з роботи, на якій ви працювали як водій тощо);

успішно пройденого тесту на водіння.

Для роботи на службових автомобілях, вантажівках, мікроавтобусах або таксі, зареєстрованих у Швейцарії, потрібно мати:

українське посвідчення водія, яке підтверджується документами (наприклад, свідоцтвом про складання іспиту з водіння, довідкою з роботи, на якій ви працювали як водій тощо);

успішно скласти контрольний тест на водіння і скласти іспит з теорії;

успішно пройти медичний огляд.

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