Варто підписатись: 5 україномовних телеграм-каналів про Польщу

Переїхавши до Польщі, буває складно зрозуміти, як влаштована країна, що в ній відбувається, і як можна стати частиною нового для себе суспільства. Завдяки інтернету, сьогодні адаптуватись емігрантам стає набагато простіше.

Українці активно використовують соціальні мережі. Пропонуємо вашій увазі 5 телеграм-каналів українською, на яких зібрані всі актуальні події республіки, лайфхаки для емігрантів або ж просто доступні можливості для іноземців.

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Відомий медіапроєкт має свій телеграм-канал українською, де розповідає про політику, історію та культуру Польщі. Сьогодні канал налічує близько 2 700 підписників, що вдвічі менше, ніж у російськомовній версії цього ресурсу. Попри невелику кількість читачів, якість контенту доволі висока, тому радимо підписатись.

Авторський канал українського адвоката Михайла Романюка, де він розповідає про всі юридичні аспекти ведення бізнесу у Польщі. Завдяки ресурсу можна зрозуміти систему оподаткування республіки та нюанси відкриття власної справи від фахівця.

Дочірній проєкт lowcostua для українців, які шукають дешеві квитки для мандрівок всередині Польщі та за її межі. На каналі постійно публікують актуальні пропозиції авіакомпаній, знижки на автобуси та потяги, гарячі пакетні тури тощо.

Телеграм-канал одноіменного порталу для українців у Польщі, який моніторить актуальні події та нововведення республіки. Хоча україномовний телеграм-канал існує не так давно, на нього уже підписались близько 1 400 користувачів соцмережі.

Один з перших україномовних каналів про Польщу, який з'явився у телеграмі. Окрім актуальних подій республіки, тут часто можна натрапити на ексклюзивну та цікаву інформацію для українських емігрантів.