Варто обирати інші: Польща обмежує рух через головний пункт пропуску на кордоні з Україною

Рух на польському кордоні буде ускладнений до середини листопада, оскільки на кількох основних пунктах пропуску тривають ремонтні роботи. З 26 серпня обмежено доступ до відомого пункту пропуску "Шегині".

У серпні Польща також закрила пункт пропуску Дорогуськ. Про ситуацію на КПП Дорогуськ та Шегині, а також про шляхи, якими можна виїздити в Польщу – далі у матеріалі!

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Проїзд через "Шегині – Медика" обмежено

Державна прикордонна служба України повідомила, що 26 серпня о 9:00 ранку розпочалися планові ремонтні роботи на польсько-українському прикордонному пункті пропуску "Шегині". Влада порадила людям бути готовими до можливих затримок у русі на цій ділянці.

ДПСУ оголосила, що мовиться про оформлення на виїзд з України вантажівок та автобусів. Ремонтні роботи відбуватимуться одночасно на двох смугах руху і, як очікується, триватимуть близько 6 тижнів та завершаться до середини жовтня.

Зазначимо, пункт пропуску "Шегині-Медика" є одним з головних автомобільних пунктів пропуску на кордоні між Україною та Польщею. Розташований між українським селом Шегині, що у Львівській області, та польським селом Медика, що у Підкарпатському воєводстві. Даний пункт працює цілодобово і крім автомобільного, забезпечує також пішохідний рух, на який ремонтні роботи не повинні вплинути.

До слова. Раніше, з 5-го серпня 2024 року Польща закрила пункт пропуску Дорогуськ, на якому також розпочалися ремонтні роботи. За повідомленням польської сторони, ремонтні роботи на пункті пропуску Дорогуськ триватимуть до 14 листопада цього року.

Які ще пункти пропуску доступні для перетину кордону?

Крім пункту пропуску Ягодин – Дорогуськ, на кордоні між Україною та Польщею цілодобово працюють наступні КПП:

Устилуг – Зосин (Волинська область);

(Волинська область); Угринів – Долгобичув (Львівська область, Яворівський район);

(Львівська область, Яворівський район); Грушів – Будомєж (Львівська область, Яворівський район);

(Львівська область, Яворівський район); Краківець – Корчова (Львівська область, Яворівський район);

(Львівська область, Яворівський район); Нижанковичі – Мальховіце (Львівська область);

(Львівська область); Смільниця – Коростенко (Львівська область, Старосамбірський район).

Крім того, на пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне наразі діють обмеження руху через ремонтні роботи, що тривають на польській стороні. У пункті кладуть асфальтне покриття, яке, як очікується, триватиме приблизно до 12 вересня.