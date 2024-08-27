В августе Польша также закрыла пункт пропуска Дорогуск. О ситуации на КПП Дорогуск и Шегини, а также о путях, которыми можно выезжать в Польшу – далее в материале!

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Проезд через "Шегини – Медика" ограничен

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что 26 августа в 9:00 утра начались плановые ремонтные работы на польско-украинском пограничном пункте пропуска "Шегини". Власти посоветовали людям быть готовыми к возможным задержкам в движении на этом участке.

ГПСУ объявила, что говорится об оформлении на выезд из Украины грузовиков и автобусов. Ремонтные работы будут проходить одновременно на двух полосах движения и, как ожидается, продлятся около 6 недель и завершатся к середине октября.

Отметим, пункт пропуска "Шегини-Медика" является одним из главных автомобильных пунктов пропуска на границе между Украиной и Польшей. Расположен между украинским селом Шегини, что во Львовской области, и польским селом Медика, что в Подкарпатском воеводстве. Данный пункт работает круглосуточно и кроме автомобильного, обеспечивает также пешеходное движение, на которое ремонтные работы не должны повлиять.

К слову. Ранее, с 5-го августа 2024 года Польша закрыла пункт пропуска Дорогуск, на котором также начались ремонтные работы. По сообщению польской стороны, ремонтные работы на пункте пропуска Дорогуск продлятся до 14 ноября этого года.

Какие еще пункты пропуска доступны для пересечения границы?

Кроме пункта пропуска Ягодин – Дорогуск, на границе между Украиной и Польшей круглосуточно работают следующие КПП:

Устилуг – Зосин (Волынская область);

(Волынская область); Угринов – Долгобичув (Львовская область, Яворивский район);

(Львовская область, Яворивский район); Грушев – Будомеж (Львовская область, Яворовский район);

(Львовская область, Яворовский район); Краковец – Корчева (Львовская область, Яворовский район);

(Львовская область, Яворовский район); Нижанковичи – Мальховице (Львовская область);

(Львовская область); Смильница – Коростенко (Львовская область, Старосамборский район).

Кроме того, на пункте пропуска Рава-Русская – Гребенное сейчас действуют ограничения движения из-за ремонтных работ, продолжающихся на польской стороне. В пункте кладут асфальтовое покрытие, которое, как ожидается, продлится примерно до 12 сентября.