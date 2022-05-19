У варшавському кінотеатрі покажуть "Доктора Стренджа" з українськими субтитрами

Уже завтра, 20 травня, на великі екрани Польщі виходить фільм "Доктор Стрендж: У мультивсесвіт божевілля". Кіно буде доступне з українськими субтитрами.

Так, у Польщі стартує показ "До́ктор Стрендж: У мультивсе́світі божеві́лля". Тим часом кінотеатр Helios йде назустріч українцям, які ще не адаптувалися в країні і не володіють польською – фільм показуватимуть з українськими субтитрами.

Зверніть увагу Зарплата брутто та нетто у Польщі: чим вони відрізняються і що варто знати про податки й збори

Супергеройське кіно наші громадяни мають змогу подивитися в одному з кінотеатрів Варшави, що розташований на Єрусалимські алеї, 179 (al. Jerozolimskie, 179). Квитки можна купити як онлайн, так і в касі безпосередньо перед сеансом (якщо, звісно, залишаться вільні місця).

Коротко про сюжет "До́ктор Стрендж: У мультивсе́світі божеві́лля"

В українських кінотеатрах прокат стрічки "До́ктор Стрендж: У мультивсе́світі божеві́лля" стартує 16 червня. Тим часом як у США показ розпочався ще 6 травня.

Події в кіно розвиваються після перепитій у фільмі "Люди́на-паву́к: Додо́му шля́ху нема". У ньому, щоб допомогти, Пітер Паркер, Доктор Стівен Стрендж (Бенедикт Камбербетч) створив заклинання і випадково порушив межі між різними всесвітами. Через це до основного всесвіту потрапили всі, хто знав особистість Людини-павука, включаючи самих Павуків. У фіналі фільму "До́ктор Стрендж: У мультивсе́світі божеві́лля" головному герою вдалося повернути всіх гостей з інших всесвітів додому та закрити кордони. Наприкінці кіно чарівник йде вулицею, але раптово у нього з'являється на лобі третє око — таке саме, як у Темного Стренджа.

"До́ктор Стрендж: У мультивсе́світі божеві́лля": дивіться онлайн трейлер фільму

Читайте також У Варшаві відкрили перший центр Дія.Бізнес для безкоштовних консультацій українців

Додамо, що у репертуарі кінотеатру (в різних містах) кілька фільмів та мультфільмів можна подивитися з українськими субтитрами та дубляжем. Детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті.

Актуально – Володимир Зеленський привітав українців із Днем вишиванки: дивіться відео