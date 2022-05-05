У Варшаві з'являться синьо-жовті поліцейські машини
Джерело:tvp krakow
У польському Кельце відбулася міжнародна виставка спорядження поліцейських служб Polsecure. У рамках заходу Головне управління національної поліції Польщі (KGP) представили модернізовані синьо-жовті службові автівки та мотоцикли.
Нове забарвлення у синьо-жовтих кольорах має зробити поліцейський транспорт помітнішим у темну пору доби, що підвищить рівень безпеки для усіх членів дорожнього руху в Польщі.
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Серед інших оновлень автопарку поліції – на машинах стане більше освітлення. Зокрема спецтранспорт оснастять 30 LED-лампами, а не 10 (як це було раніше). З'являться також і додаткові яскраві світловідбивачі.
Таке нововведення стосується лише тих автомобілів і мотоциклів, які закуплять цього року. Старі ж машини не "підганятимуть" під нові стандарти.
Поліцейський транспорт з оновленим дизайном з'явиться спочатку на вулицях Варшави, а згодом й в інших містах Польщі.
Оновлений дизайн поліцейських машин у Польщі
Фото: krakow.tvp
Фото: krakow.tvp
Фото: krakow.tvp