Нове забарвлення у синьо-жовтих кольорах має зробити поліцейський транспорт помітнішим у темну пору доби, що підвищить рівень безпеки для усіх членів дорожнього руху в Польщі.

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Серед інших оновлень автопарку поліції – на машинах стане більше освітлення. Зокрема спецтранспорт оснастять 30 LED-лампами, а не 10 (як це було раніше). З'являться також і додаткові яскраві світловідбивачі.

Таке нововведення стосується лише тих автомобілів і мотоциклів, які закуплять цього року. Старі ж машини не "підганятимуть" під нові стандарти.

Поліцейський транспорт з оновленим дизайном з'явиться спочатку на вулицях Варшави, а згодом й в інших містах Польщі.

Оновлений дизайн поліцейських машин у Польщі



Фото: krakow.tvp



Фото: krakow.tvp



Фото: krakow.tvp