У Варшаві з'явилися вулиці Толкіна та Гендальфа

У варшавському офісному районі Służewiec Przemysłowy, який роками місцеві неофіційно називають "Мордор", з'явилися дві нові вулиці. Їхні назви відсилають до культового всесвіту Дж. Р. Р. Толкіна.

Мордор на Доманєвській або просто Мордор – розмовна та жартівлива назва одного з офісних районів Варшави. Йдеться про колишній район Służewiec Przemysłowy, де на зламі XX – XXI століть почали з’являтися, як гриби після дощу, офісні будівлі.

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До пандемії це район був найбільшим офісним центром у Польщі (і одним із найбільших у Європі). За підрахунками, тут працювало до 100 тисяч осіб. Зараз, коли багато компаній перейшли на віддалену роботу, "Мордор" значно спорожнів, а поряд з офісними будівлями почали з’являтися житлові масиви.



У житловому масиві біля "Мордора" з'явилися вулиці Толкіна та Гендальфа / Фото Warszawa Nasze Miasto

Вулиця Толкіна і Гендальфа у варшавському "Мордорі"

Саме вулички у новостворених житлових масивах назвали на честь тих, хто пов'язаний з країною, яка існувала у вигаданому світі Середзем'я Дж. Р. Р. Толкіна. Відтак, одна з вулиць тепер називається вул. Толкіна, вшановуючи пам'ять британського письменника, а інша – вулиця Гендальфа. Вона названа на честь чарівника, героя "Володаря перснів" і "Хоббіта".

Управління міських доріг (ZDM) вже розмістило у відповідних місцях таблички із новими назвами вулиць. Тож вулиця, що йде від ul. Suwak на схід тепер називається ім’ям британського письменника, а вулиця, що її перетинає від ul. Konstruktorskiej – тепер ul. Gandalfa.

До слова, був й інший варіант назви – вул. Саурона. Але Комісія не погодилася, оскільки Саурон, правитель Мордору, є лиходієм у романі Толкіна.

ZDM уже встановило знаки з оновленими табличками / Фото фейсбук Miasto Stołeczne Warszawa