Мордор на Доманевской или просто Мордор – разговорное и шуточное название одного из офисных районов Варшавы. Речь идет о бывшем районе Służewiec Przemysłowy, где на рубеже XX – XXI веков начали появляться, как грибы после дождя, офисные здания.

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До пандемии этот район был самым большим офисным центром в Польше (и одним из самых больших в Европе). По подсчетам, здесь работало до 100 тысяч человек. Сейчас, когда многие компании перешли на отдаленную работу, "Мордор" значительно опустел, а рядом с офисными зданиями начали появляться жилые массивы.



В жилом массиве возле "Мордора" появились улицы Толкина и Гендальфа / Фото Warszawa Nasze Miasto

Улица Толкина и Гендальфа в варшавском "Мордоре"

Именно улочки в новых жилых массивах назвали в честь тех, кто связан со страной, которая существовала в вымышленном мире Средиземья Дж. Р. Р. Толкина. Следовательно, одна из улиц теперь называется ул. Толкина, чтя память британского писателя, а другая – улица Гендальфа. Она названа в честь волшебника, героя "Властелина колец" и "Хоббита".

Управление городских дорог (ZDM) уже разместило в соответствующих местах таблички с новыми названиями улиц. Так что улица, идущая от ul. Suwak к востоку теперь носит имя британского писателя, а улица, пересекаемая от ul. Konstruktorskiej – теперь ул. Гандальфа.

Кстати, был и другой вариант названия – ул. Саурона. Но Комиссия не согласилась, поскольку Саурон, правитель Мордора, является злодеем в романе Толкина.

ZDM уже установило знаки с обновленными табличками / Фото фейсбук Miasto Stołeczne Warszawa