Мордор на Доманєвській або просто Мордор – розмовна та жартівлива назва одного з офісних районів Варшави. Йдеться про колишній район Służewiec Przemysłowy, де на зламі XX – XXI століть почали з’являтися, як гриби після дощу, офісні будівлі.

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До пандемії це район був найбільшим офісним центром у Польщі (і одним із найбільших у Європі). За підрахунками, тут працювало до 100 тисяч осіб. Зараз, коли багато компаній перейшли на віддалену роботу, "Мордор" значно спорожнів, а поряд з офісними будівлями почали з’являтися житлові масиви.



У житловому масиві біля "Мордора" з'явилися вулиці Толкіна та Гендальфа / Фото Warszawa Nasze Miasto

Вулиця Толкіна і Гендальфа у варшавському "Мордорі"

Саме вулички у новостворених житлових масивах назвали на честь тих, хто пов'язаний з країною, яка існувала у вигаданому світі Середзем'я Дж. Р. Р. Толкіна. Відтак, одна з вулиць тепер називається вул. Толкіна, вшановуючи пам'ять британського письменника, а інша – вулиця Гендальфа. Вона названа на честь чарівника, героя "Володаря перснів" і "Хоббіта".

Управління міських доріг (ZDM) вже розмістило у відповідних місцях таблички із новими назвами вулиць. Тож вулиця, що йде від ul. Suwak на схід тепер називається ім’ям британського письменника, а вулиця, що її перетинає від ul. Konstruktorskiej – тепер ul. Gandalfa.

До слова, був й інший варіант назви – вул. Саурона. Але Комісія не погодилася, оскільки Саурон, правитель Мордору, є лиходієм у романі Толкіна.

ZDM уже встановило знаки з оновленими табличками / Фото фейсбук Miasto Stołeczne Warszawa