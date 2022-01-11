У Варшаві здають мізерну квартиру площею лише 11 квадратних метрів: яка вартість

У Варшаві пропонують орендувати крихітну квартиру площею лише 11 метрів квадратних. Розташована вона на Празі-Полудні і коштує 1450 злотих на місяць.

Попри невеликий розмір, вона має все необхідне: кухню, спальне місце та душову кабінку з туалетом.

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На 11 квадратних метрах розмістили компактну пральну машинку, кухонну плиту, холодильник, а також диван. Щоправда, вільного місця в кімнаті майже немає. І це навіть зі складеним диваном.

У ванній кімнаті щільно один до одного розташували душову кабінку, туалет та умивальник. Загалом квартира дуже світла, адже виконана у білих кольорах. Лише диван додає яскравий акцент. Оренда такої квартири обійдеться у 1450 злотих на місяць.

Це далеко не єдина мініатюрна квартира у Варшаві. До прикладу, на Мокотові можна орендувати квартиру площею 16 метрів квадратних. Вона обійдеться у 2150 злотих на місяць. На ціну, мабуть, вплинуло розташування та "елітність" будинку – там на 7 поверсі є фітнес-зал.

Який вигляд має квартира площею 16 метрів квадратних / Фото Otodom

Додамо, що найдорожча квартира у Варшаві розташована також на Мокотові. Саме це місце називають осередком заможного життя, адже нерухомість там має чимало знаменитостей. У цьому районі розташований дворівневий пентхаус Villa Monaco, вартістю аж 25 мільйонів злотих, тобто понад 16,8 мільярда гривень.