Несмотря на небольшой размер, у нее есть все необходимое: кухня, спальное место и душевая кабинка с туалетом.

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На 11 квадратных метрах разместили компактную стиральную машинку, кухонную плиту, холодильник и диван. Правда, свободного места в комнате почти нет. И это даже со сложенным диваном.

В ванной комнате плотно друг к другу расположили душевую кабинку, туалет и умывальник. В общем, квартира очень светлая, ведь выполнена в белых цветах. Только диван придает яркий акцент. Аренда такой квартиры обойдется в 1450 злотых в месяц.

Это далеко не единственная миниатюрная квартира в Варшаве. К примеру, на Мокотове можно арендовать квартиру площадью 16 квадратных метров. Она обойдется в 2150 злотых в месяц. На цену, вероятно, повлияло расположение и "элитность" дома – там на 7 этаже есть фитнес-зал.

Как выглядит квартира площадью 16 метров квадратных / Фото Otodom

Добавим, что самая дорогая квартира в Варшаве расположена также на Мокотове. Именно это место называют центром состоятельной жизни, ведь недвижимость там имеет немало знаменитостей. В этом районе расположен двухуровневый пентхаус Villa Monaco, стоимостью 25 миллионов злотых, то есть более 16,8 миллиарда гривен.