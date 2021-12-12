Вихідними автобус і трамвай можна було зустріти на маршрутах 117 і 25 відповідно. Транспортні служби обіцяють оновити розклад руху та додати інші напрямки, аби якомога більше людей вирушили у мініподорож та перейнялися духом Різдва.

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Як виглядає автобус

Святковий автобус / Фото фейсбук MZA

Ми по вуха в роботі, але нам вдалося підготувати для вас різдвяний автобус! Цього року замість дзвону саней буде гучний клаксон! Варшавський Дід Мороз явно нерівно дихає до громадського транспорту,

– зауважує Муніципальний автобусний завод (MZA).

Святковий автобус прикрашений численними подарунками. Поручні всередині виконані у стилі культових різдвяних льодяників.

Автобус всередині / фейсбук MZA

Про трамвай

на зовнішній частині транспортного засобу зображені довгі сани, купа подарунків та олені в упряжці;

вагон прикрашений яскравими вогниками;

у кабіні водія можна побачити справжнього Діда Мороза;

дерев'яна підлога, яка справді нагадує сани, "засипана" снігом та цукерками.

Трамвай сяє вночі / Фото фейсбук TW

Затишний різдвяний трамвай / Фото фейсбук TW

"Як тільки побачите на горизонті цей чарівний транспорт, зайдіть на борт та відчуйте справжню різдвяну атмосферу", – закликають у службі "Варшавські трамваї".