На выходных автобус и трамвай можно было встретить на маршрутах 117 и 25 соответственно. Транспортные службы обещают обновить расписание движения и добавить другие направления, чтобы как можно больше людей отправились в мини-путешествие и прониклись духом Рождества.

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Как выглядит автобус

Праздничный автобус / Фото фейсбук MZA

Мы по уши в работе, но нам удалось подготовить для вас рождественский автобус! В этом году вместо звона саней будет громкий клаксон! Варшавский Дед Мороз явно неровно дышит к общественному транспорту,

– отмечает Муниципальный автобусный завод (MZA).

Праздничный автобус украшен многочисленными подарками. Поручни внутри выполнены в стиле культовых рождественских леденцов.

Автобус всередині / фейсбук MZA

О трамвае

на наружной части транспортного средства изображены длинные сани, куча подарков и олени в упряжке;

вагон украшен яркими огоньками;

в кабине водителя можно увидеть настоящего Деда Мороза;

деревянный пол, действительно напоминающий сани, "засыпан" снегом и конфетами.

Трамвай сияет ночью / Фото фейсбук TW

Уютный рождественский трамвай / Фото фейсбук TW

"Как только увидите на горизонте этот волшебный транспорт, зайдите на борт и ощутите настоящую рождественскую атмосферу", – призывают в службе "Варшавские трамваи".