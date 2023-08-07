У Варшаві тестують безлімітний проїзний за 49 злотих: на який транспорт поширюється

Єдиний проїзний запустили на поїздах та громадському транспорті у Варшаві та Мазовії. Поки послугу тестують, тому він діє лише під час вихідних.

Польська влада презентувала Mazobilet, завдяки якому у вихідні можна без обмежень подорожувати потягами Koleje Mazowieckie, WKD та SKM. Також проїзний покриває метро, трамваї та автобуси у самій столиці.

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Єдиний квиток у Варшаві: деталі

Безлімітний проїзд за карткою Mazobilet діятиме щовихідних з 19:00 п'ятниці до 8:00 понеділка. Мер Варшави Рафал Тшасковський заявив, що головне завдання нового проїзного – спростити подорожі для жителів регіону. Зокрема полегшити доїзд жителям Мазовії до Варшави, а варшав'янам розширити можливості відпочинку в Мазовії.

Пасажири, які придбають цей єдиний проїзний, зможуть безлімітно подорожувати потягами Koleje Mazowieckie (крім поїздів "‎Słoneczny" та "‎Słoneczny BIS"), варшавською приміською залізницею та Fast City Rail або автобусами КМ до аеропорту Модлін. Також для пасажирів безплатно буде доступний громадський транспорт Варшави (автобуси, трамваї та метро).

Ціна проїзного

Новий персональний квиток можна придбати в касах та квиткових автоматах, а також через мобільні застосунки Koleje Mazowieckie, SkyCash, mPay. Під час купівлі потрібно вказати та підтвердити свої персональні дані. Вартість Mazobilet – 49 злотих (11 євро). А груповий квиток для компанії від двох до п'яти осіб обійдеться 99 злотих (22 євро).

У варшавській мерії пояснили, що "‎Мазобілети" запроваджують поки в тестовому режимі, який триватиме 3 місяці. Але в майбутньому планують, щоб вони діяли всі вихідні на постійній основі.

Єдиний квиток у Кракові

У Кракові також з'явився єдиний квиток на міський та залізничний транспорт. Він дозволяє користуватися усіма автобусами та трамваями міста, а додатково – потягами у передмісті.

З 1 серпня жителі Малопольщі можуть придбати спеціальний інтегрований (metropolitalny) квиток. Такий проїзний особливо вигідний для тих, хто їде до Кракова поїздом, а потім пересідає на трамвай чи автобус. Місто запровадило три види квитків, ціна залежить від обраної зони – від 159 до 199 злотих на місяць.