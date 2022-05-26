У Варшаві на вокзалі організували пункт допомоги тваринам
Джерело:StacjaZoo
На Центральному вокзалі у Варшаві запрацював пункт допомоги тваринам-біженцям Stasja Zoo. Його організували для чотирилапих, які потребують допомоги у Польщі.
Також в центрі господарі зможуть отримати консультацію щодо правил перебування з тваринами у Польщі. Про це йдеться на сторінці центру допомоги в Інстаграмі.
Читайте також Допомога домашнім тваринам в Польщі: де можна отримати корм та ліки
На Варшавському вокзалі відкрився пункт допомоги тваринам
Так, пункт працює щодня з 8 ранку до опівночі. Допомогою можуть скористатися песики, котики, ящірки, папуги та інші тварини.
Волонтери пропонують улюбленцям:
- їжу та воду на перонах й в залах очікування;
- переноски, повідки, ошийники та намордники;
- помити, вигуляти, отримати лоток чи підстилку для чотирилапих.
За необхідності волонтери допоможуть й у пошуку тимчасового житла для тварини.
Також Stasja Zoo надають консультації господарям щодо необхідних документів на тварину, ветеринарну допомогу у Варшаві, інформують щодо перевезень тварин залізницею чи літаком.Зверніть увагу! Можна допомогти центру кормом для тварин чи іншими речами, оскільки ініціатива є благодійною і потребує підтримки. Допомогу потрібно відвезти на вокзал або надіслати на вказану адресу у приватному листуванні з волонтерами.