У Варшаві на вокзалі організували пункт допомоги тваринам

На Центральному вокзалі у Варшаві запрацював пункт допомоги тваринам-біженцям Stasja Zoo. Його організували для чотирилапих, які потребують допомоги у Польщі.

Також в центрі господарі зможуть отримати консультацію щодо правил перебування з тваринами у Польщі. Про це йдеться на сторінці центру допомоги в Інстаграмі.

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На Варшавському вокзалі відкрився пункт допомоги тваринам

Так, пункт працює щодня з 8 ранку до опівночі. Допомогою можуть скористатися песики, котики, ящірки, папуги та інші тварини.

Волонтери пропонують улюбленцям:

їжу та воду на перонах й в залах очікування;

переноски, повідки, ошийники та намордники;

помити, вигуляти, отримати лоток чи підстилку для чотирилапих.

За необхідності волонтери допоможуть й у пошуку тимчасового житла для тварини.

Також Stasja Zoo надають консультації господарям щодо необхідних документів на тварину, ветеринарну допомогу у Варшаві, інформують щодо перевезень тварин залізницею чи літаком.

Можна допомогти центру кормом для тварин чи іншими речами, оскільки ініціатива є благодійною і потребує підтримки. Допомогу потрібно відвезти на вокзал або надіслати на вказану адресу у приватному листуванні з волонтерами.