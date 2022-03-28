Наприклад, у Кракові є кілька локацій, де можна отримати корм та ліки для тварин, зробити щеплення чи встановити чип. Розповідаємо, де це можна зробити.
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Допомога домашнім улюбленцям у Кракові
Ветеринарна служба Lessie (ulica Motyla, 4) – тут тваринку безплатно вакцинують та чипують, а також допоможуть з документами для подальшого транзиту. Ветклініка працює по буднях з 9:00 до 20:00. Домовлятися про візит варто заздалегідь. Для цього потрібно звертатися за номером телефону 126 585 380 або 601 281 119.
Edina Hyrax (ulica Bunscha, 14) – тут тваринам нададуть безплатну невідкладну допомогу, проведуть основні лабораторні дослідження, а також за необхідності можуть вакцинувати та чипувати.
Ветеринарна клініка Uniwersytecka (ulica Cygańskiej, 12/7) – заклад пропонує безплатні консультації для українців. Є україномовний лікар. За ліки та вакцини доведеться внести оплату собівартості матеріалів. У ветклініці також видадуть "Книжечку здоров'я", яка є офіційним документом на території Польщі. Записатися можна за номерами телефону: 124 222 327 та 609 190 490. Клініка працює по буднях з 8:00 до 16:00.
Якщо у тварини вже є чип, але вона не зареєстрована в європейських базах даних, варто зареєструвати обліковий запис на сайті й обрати опцію "Додати номер мікрочипу". Після цього улюбленець буде внесений в Європейську систему баз даних і тварину буде легше відшукати, якщо вона загубиться.
KTOZ (Краківське товариство захисту тварин) – окрім медичної допомоги, пропонує тимчасовий притулок та безкоштовний корм для тварин. Звертатися потрібно за телефоном 12 421 26 85 та 12 429 43 61