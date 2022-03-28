Наприклад, у Кракові є кілька локацій, де можна отримати корм та ліки для тварин, зробити щеплення чи встановити чип. Розповідаємо, де це можна зробити.

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Допомога домашнім улюбленцям у Кракові

Ветеринарна служба Lessie (ulica Motyla, 4) – тут тваринку безплатно вакцинують та чипують, а також допоможуть з документами для подальшого транзиту. Ветклініка працює по буднях з 9:00 до 20:00. Домовлятися про візит варто заздалегідь. Для цього потрібно звертатися за номером телефону 126 585 380 або 601 281 119.

Edina Hyrax (ulica Bunscha, 14) – тут тваринам нададуть безплатну невідкладну допомогу, проведуть основні лабораторні дослідження, а також за необхідності можуть вакцинувати та чипувати.

Ветеринарна клініка Uniwersytecka (ulica Cygańskiej, 12/7) – заклад пропонує безплатні консультації для українців. Є україномовний лікар. За ліки та вакцини доведеться внести оплату собівартості матеріалів. У ветклініці також видадуть "Книжечку здоров'я", яка є офіційним документом на території Польщі. Записатися можна за номерами телефону: 124 222 327 та 609 190 490. Клініка працює по буднях з 8:00 до 16:00.

Якщо у тварини вже є чип, але вона не зареєстрована в європейських базах даних, варто зареєструвати обліковий запис на сайті й обрати опцію "Додати номер мікрочипу". Після цього улюбленець буде внесений в Європейську систему баз даних і тварину буде легше відшукати, якщо вона загубиться.

KTOZ (Краківське товариство захисту тварин) – окрім медичної допомоги, пропонує тимчасовий притулок та безкоштовний корм для тварин. Звертатися потрібно за телефоном 12 421 26 85 та 12 429 43 61

Зверніть увагу! Для отримання послуг потрібно пред'явити документ, що підтверджує перетин польського кордону після 24 лютого 2022 року.