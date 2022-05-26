Также в центре хозяева смогут получить консультацию по поводу правил пребывания с животными в Польше. Об этом говорится на странице центра помощи в Инстаграмме.

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На Варшавском вокзале открылся пункт помощи животным

Так, пункт работает ежедневно с 8 утра до полуночи. Помощью могут воспользоваться собачки, котики, ящерицы, попугаи и другие животные.

Волонтеры предлагают любимцам:

еду и воду на перронах и в залах ожидания;

переноски, поводки, ошейники и намордники;

помыть, выгулять, получить лоток или подстилку для четырехлапых.

При необходимости волонтеры помогут и в поиске временного жилья для животного.

Также Stasja Zoo предоставляют консультации хозяевам относительно необходимых документов на животное, ветеринарную помощь в Варшаве, информируют о перевозках животных по железной дороге или самолету.

Обратите внимание! Можно помочь центру кормом для животных или другими вещами, поскольку инициатива благотворительна и нуждается в поддержке. Помощь нужно отвезти на вокзал или отправить на указанный адрес в приватной переписке с волонтерами.