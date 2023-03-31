Потяги серії 81 виготовляли для Варшави з 1989 року. Вони обслуговують пасажирів з моменту відкриття лінії М1, тобто з 1995 року.

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Прощальна поїздка метро №07

У рейсі брали участь журналісти, фоторепортери, а також звичайні любителі міської комунікації – у тому числі діти й підлітки. З інтер'єру вагонів прибрали усі рекламні і інформаційні плакати, а також демонтували екрани. У передній частині поїзда були вивішені прапори України та Польщі.

Поїзд вирушив зі станції Młociny та завершив свій рейс на Kabatach.



Прощальна поїздка метро №07 / Фото Warszawa Nasze Miasto

Мільйони на лічильнику

Усі вагони, підготовлені до відправлення до Києва, мають чинні сертифікати техогляду. Останній ремонт такого типу вагонів проводився у 2017 – 2022 роках. Окремі потяги цієї серії пройшли від понад мільйона до майже 2,5 мільйона кілометрів. Поїзд №07 складається з вагонів 1994 і 1997 років випуску, які подолали аж 2,4 мільйона кілометрів.