Поезда серии 81 производились для Варшавы с 1989 года. Они обслуживают пассажиров с момента открытия линии М1, то есть с 1995 года.

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Прощальная поездка метро №07

В рейсе приняли участие журналисты, фоторепортеры, а также обычные любители городской коммуникации – в том числе дети и подростки. С интерьера вагонов убрали все рекламные и информационные плакаты, а также демонтировали экраны. В передней части поезда были вывешены флаги Украины и Польши.

Поезд отправился со станции Młociny и завершил свой рейс на Kabatach.



Прощальная поездка метро №07 / Фото Warszawa Nasze Miasto

Миллионы на счетчике

Все вагоны, подготовленные к отправке в Киев, имеют сертификаты техосмотра. Последний ремонт такого типа вагонов производился в 2017 – 2022 годах. Отдельные поезда этой серии прошли от более чем миллиона до почти 2,5 миллиона километров. Поезд №07 состоит из вагонов 1994 и 1997 годов выпуска, которые преодолели 2,4 миллиона километров.