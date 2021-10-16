У Варшаві на вихідних закриють 6 станцій метро: яка альтернатива
Джерело:The Warsaw
У столиці Польщі Варшаві 16 та 17 жовтня заплановані ремонтні роботи на лінії метро М1. Через це потяги будуть ходити лише на відрізку Wilanowska – Młociny.
Ремонтні роботи здійснюватимуть на станції Ursynów. Її побудували ще у 1983 – 1995 роках.
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Відтак станція Ursynów вже давно потребує модернізації. Зокрема, ремонтуватимуть тягово-енергетичну підстанцію.
Як довго не працюватиме лінія метро М1
Роботи планують розпочати зранку суботи, 16 жовтня, і закінчити до завершення курсування поїздів метро в неділю, 17 жовтня. У цей час поїзди будуть ходити тільки між станціями Wilanowska – Młociny.Цікаво! Лінія М1 – перша лінія Варшавського метро. Вона має довжину 23,1 кілометра та 21 станцію.
Лінія з'єднує міські околиці з діловим центром міста, проходить поблизу залізничного вокзалу Варшава-Центральна та історичного центру Варшави.
Який вигляд має станція Ursynów / Фото Map carta
Яка альтернатива
На урсиновському відрізку метро пасажирів возитимуть автобуси лінії ZM1 по маршруту METRO KABATY – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – Puławska – METRO WILANOWSKA.
Свій маршрут змінять автобуси ліній:
- 710,
- 724,
- 742.
Вони не будуть закінчувати маршрут на петлі Os. Kabaty, а будуть доїжджати до петлі Metro Wilanowska по маршруту: Wąwozowa – al. Komisji Edukacji Narodowej – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – METRO WILANOWSKA.