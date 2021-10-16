Ремонтні роботи здійснюватимуть на станції Ursynów. Її побудували ще у 1983 – 1995 роках.

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Відтак станція Ursynów вже давно потребує модернізації. Зокрема, ремонтуватимуть тягово-енергетичну підстанцію.

Як довго не працюватиме лінія метро М1

Роботи планують розпочати зранку суботи, 16 жовтня, і закінчити до завершення курсування поїздів метро в неділю, 17 жовтня. У цей час поїзди будуть ходити тільки між станціями Wilanowska – Młociny.

Цікаво! Лінія М1 – перша лінія Варшавського метро. Вона має довжину 23,1 кілометра та 21 станцію. Лінія з'єднує міські околиці з діловим центром міста, проходить поблизу залізничного вокзалу Варшава-Центральна та історичного центру Варшави.



Який вигляд має станція Ursynów / Фото Map carta

Яка альтернатива

На урсиновському відрізку метро пасажирів возитимуть автобуси лінії ZM1 по маршруту METRO KABATY – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – Puławska – METRO WILANOWSKA.

Свій маршрут змінять автобуси ліній:

710,

724,

742.

Вони не будуть закінчувати маршрут на петлі Os. Kabaty, а будуть доїжджати до петлі Metro Wilanowska по маршруту: Wąwozowa – al. Komisji Edukacji Narodowej – al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – al. Wilanowska – METRO WILANOWSKA.