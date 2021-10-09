У Варшаві відновлює роботу Королівський сад світла: чим він дивуватиме цьогоріч
Джерело:The Warsaw
У польській столиці Варшаві після тривалої перерви нарешті запрацює Королівський сад світла. Чарівні інсталяції можна буде побачити вже у суботу, 9 жовтня.
Вже традиційно тисячі вогників засяють у Вілянівському палаці. Світлова інсталяція стане відмінним місцем відпочинку холодними осінніми та зимовими вечорами як для дітей, так і для дорослих.
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Що таке Королівський сад світла
Це відома на всю Польщу виставка просто неба, в межах якої з тисяч кольорових світлодіодів створюють різні фігури. Прогулюючись парком після настання темряви, гості ніби потрапляють в інший світ.Цікаво! Королівський сад світла – улюблена експозиція мешканців та гостей Варшави. Торік нею помилувалися майже 300 тисяч осіб.
Потрапити до парку можна через 75-метровий світловий тунель, в якому звучить класична музика. У дворі гостей зустрічає освітлена альтанка, під охороною орлів, за якою розташований Королівський Зимовий сад.
Фантастичний Королівський сад світла / Фото Go Poland
Чим Королівський сад світла дивуватиме цьогоріч
Щороку організатори готують сюрпризи для гостей виставки. Цей рік не стане винятком, однак нові інсталяції будуть з'являтися поступово. У грудні, наприклад, запрацює частина саду, яка називається Розарій.
Прекрасним доповненням до Королівського саду цьогоріч стане карусель світла, оформлена в воістину королівському стилі, сяюча сотнями теплих вогнів.
Відкриття казкової виставки
Урочисте відкриття заплановане на 9 жовтня і розпочнеться о 17:00. Також в цей день відбудуться інтерактивні покази на фасаді палацу.
У сезоні 2021/22 сад працюватиме з 9 жовтня 2021 по 27 лютого 2022 року. Крім вихідних днів:
- 1 листопада,
- 24 і 31 грудня 2021 року.
Вартість квитків
- Понеділок – п'ятниця: звичайний квиток 20 злотих, пільговий квиток 5 злотих (студенти, школярі та інші).
- Субота – неділя, а також 11 листопада, 6, 25 і 26 грудня, 1 і 6 січня, 14 лютого: звичайний квиток 40 злотих, пільговий квиток 10 злотих.