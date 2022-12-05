Двоповерховий Carrefour у варшавському ТЦ, що на вулиці Powstańców Śląskich 126, назвали найсучаснішим супермаркетом країни. Площа магазину сягає понад 11 тисяч метрів квадратних, на яких представлені 50 тисяч найменувань товарів.

Читайте також Як адаптуватися за кордоном: поради і лайфхаки від Владислава, який понад 5 років живе у Польщі

Чим особливий оновлений Carrefou в Варшаві

Підтримка місцевих виробників. Покупці зможуть придбати в супермаркеті продукти від мазовецьких фермерів і інших дрібних місцевих постачальників. Серед іншого, на полицях будуть фермерські овочі та фрукти, хліб і кондитерські вироби, а також м’ясні та молочні продукти.



В оновленому Carrefour продаватимуть продукти від місцевих фермерів / Фото Warszawa Nasze Miasto

Зони свіжих продуктів. В модернізованому магазині додатково відокремили спеціальні торгові зони, наприклад, зону Fresh Market, де споживачі можуть придбати свіжий хліб, рибу та м’ясо.

Магазини в магазині. В оновленому Carrefou втілили концепцію store-in-store. Це спеціальний магазин, що працює самостійно всередині гіпермаркету. У нашому випадку відкрито дві таких точки: зі здоровою їжею та світовими товарами.

Безвідходне виробництво. Відповідно до ідеї zero waste, на товари з коротким терміном придатності діятимуть знижки до 90%.

Крім цього, у будівлі використовується енергозберігаюче освітлення, а холодильники та морозильні камери мають скло, яке зменшує викиди CO2.



В оновленому супермаркеті запровадили концепцію безвідходного виробництва / Фото Warszawa Nasze Miasto