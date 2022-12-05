Двухэтажный Carrefour в варшавском ТЦ по улице Powstańców Śląskich 126 назвали самым современным супермаркетом страны. Площадь магазина достигает более 11 тысяч квадратных метров, на которых представлены 50 тысяч наименований товаров.

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Чем особен обновленный Carrefou в Варшаве

Поддержка местных изготовителей. Покупатели смогут приобрести в супермаркете продукты от мазовецких фермеров и других мелких поставщиков. Среди прочего, на полках будут фермерские овощи и фрукты, хлеб и кондитерские изделия, а также мясные и молочные продукты.



В обновленном Carrefour будут продавать продукты от местных фермеров / Фото Warszawa Nasze Miasto

Зона свежих продуктов. В модернизированном магазине дополнительно отделили специальные торговые зоны, например, зону Fresh Market, где потребители могут приобрести свежий хлеб, рыбу и мясо.

Магазины в магазине. В обновленном Carrefou воплотили концепцию store-in-store. Это специальный магазин, работающий самостоятельно внутри гипермаркета. В нашем случае открыты две такие точки: со здоровой едой и мировыми товарами.

Безотходное производство. Согласно идее zero waste, на товары с коротким сроком годности будут действовать скидки до 90%.

Кроме того, в здании используется энергосберегающее освещение, а холодильники и морозильные камеры имеют стекло, уменьшающее выбросы CO2.



В обновленном супермаркете ввели концепцию безотходного производства / Фото Warszawa Nasze Miasto