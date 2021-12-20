У Варшаві відкрили тунель, який став найдовшим у Польщі

У Варшаві урочисто відкрили найдовший у Польщі автомобільний тунель. Його довжина сягає аж 2 335 метрів.

Це сталося зранку 20 грудня. В офіційній церемонії взяли участь, зокрема, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та міністр інфраструктури Анджей Адамчик.

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Де розташований новий тунель

Обидві сторони тунелю мають по три основних смуги. Крім цього – ще й по одній аварійній. Споруду облаштували на південному об'їзді Варшави – у відрізку дороги, що простягається районом Урсинов. Власне, цей тунель є частиною об'їзду POW – Południowa Obwodnica Warszawy.

Об'їзд POW перед відкриттям / Фото TVN Warszawa

Раніше відкрили відрізок дороги POW

Наприкінці 2020 року року у місті відкрили 15-кілометровий відрізок цієї дороги між розв'язками Warszawa-Wilanów та Lubelska разом із мостом на Віслі. Туди можна дістатися через розв'язки Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów та Lubelska.



Де розташований об'їзд POW / Ілюстрація Gazeta Wyborcza