Это произошло утром 20 декабря. В официальной церемонии приняли участие, в частности, премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр инфраструктуры Анджей Адамчик.
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Где расположен новый тоннель
Обе стороны тоннеля имеют по три основных полосы. Кроме этого – еще и по одной аварийной. Сооружение обустроили на южном объезде Варшавы – в отрезке дороги, простирающейся районом Урсинов. Собственно, этот тоннель является частью объезда POW – Południowa Obwodnica Warszawy.
Объезд POW перед открытием / Фото TVN Warszawa
Ранее открыли отрезок дороги POW
В конце 2020 года в городе открыли 15-километровый отрезок этой дороги между развязками Warszawa-Wilanów и Lubelska вместе с мостом на Висле. Туда можно добраться через развязки Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów и Lubelska.
Где расположен объезд POW / Иллюстрация Gazeta Wyborcza