Это произошло утром 20 декабря. В официальной церемонии приняли участие, в частности, премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр инфраструктуры Анджей Адамчик.

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Где расположен новый тоннель

Обе стороны тоннеля имеют по три основных полосы. Кроме этого – еще и по одной аварийной. Сооружение обустроили на южном объезде Варшавы – в отрезке дороги, простирающейся районом Урсинов. Собственно, этот тоннель является частью объезда POW – Południowa Obwodnica Warszawy.

Объезд POW перед открытием / Фото TVN Warszawa



Ранее открыли отрезок дороги POW

В конце 2020 года в городе открыли 15-километровый отрезок этой дороги между развязками Warszawa-Wilanów и Lubelska вместе с мостом на Висле. Туда можно добраться через развязки Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów и Lubelska.



Где расположен объезд POW / Иллюстрация Gazeta Wyborcza