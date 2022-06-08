У Польщі перебуває найбільше українських біженців. Щоб дещо урізноманітнити їхнє дозвілля й відволікти від поганих думок, у Варшаві для них з'явився новий простір.

Безплатний ігровий комп'ютерний центр у Варшаві

В столиці Польщі відкрили безплатний ігровий комп'ютерний центр. Некомерційний проєкт Day Center by AMD запустила польська ігрова студія FPS Center під патронатом Посольства України в Республіці Польща та Кризового координаційного центру.

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Проєкт має на меті допомогти українцям у Польщі, особливо дітям та їхнім матерям, з організацією дозвілля та пошуку однодумців за інтересами. Також організатори сподіваються у такий спосіб надати українцям місце для спілкування та відпочинку.

Так, протягом місяця українські геймери можуть прийти та пограти в комп'ютерному клубі Day Center by AMD абсолютно безкоштовно. Центр прийматиме їх щодня з 10:00 до 18:00 до 30 червня 2022 року.

Відвідувачі отримають безплатний доступ до комп'ютерних станцій та ігор, а також допомогу україномовного адміністратора. Усі комп'ютери оснащені якісним безплатним програмним забезпеченням, завдяки чому молодь матиме змогу взяти участь у кіберспортивних заходах. Кожен охочий зможе позмагатися у FIFA22, Dota 2, Roblox, League of Legends, Asseto Corsa та багатьох інших іграх.



У Варшаві відкрили безплатний кіберклуб для українських геймерів / Фото gameinside.ua

Також молодь матиме змогу підкріпитися фруктами, водою, безалкогольними напоями тощо, які будуть у вільному доступі.

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Варшава, ігрова студія FPS (Galeria Ursynow / I поверх, Al. KEN, 36).